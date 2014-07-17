《综述》优先股远水难解近渴，中国中小银行首选定向增发筹资

欧元债市：德国长期公债收益率接近年内最低水准，受政治因素影响
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
* 资本约束成为中小银行规模扩张主要矛盾
* 优先股仍处试点阶段，时间上存不确定性
* 定向增发见效快，优先股长期优势明显
作者 李贺
路透北京7月17日 - 尽管中国优先股试点在即，但相对于国有大型银行的摩拳擦掌，一些受制于资本约束的中小上市银行却感觉远水难解近渴，定向增发普通股筹资仍成为其首选项。
近日平安银行 和南京银行 先后发布定向增发公告，合计拟筹资180亿元人民币。同时抛出优先股融资计划的平安银行坦称，优先股仍处试点阶段，时间上存在一定不确定性，非公开发行普通股能及时补充核心一级资本，以持续达到监管要求。
“银行业整体资本压力不小，一方面是资本的监管要求提升，另一方面是自身快速扩张的需要，单纯依靠内生性增长是不够的。其中股份行、城商行等发展快的银行资本补充的压力更大。”华泰证券银行业分析师林博程表示。
另一位券商银行业分析师称，资本约束是限制银行规模扩张的主要因素，不管是贷款的资本消耗，还是127号文后的同业投资，都需要资本去支撑。尤其127号文以及8号文出台后，银行开展业务的资本约束更高，比以前更加容易耗资，对各家银行的资本充足率也有一定的影响。
平安银行周二公告，拟非公开发行优先股及普通股，募资分别不超过200亿元和100亿元；南京银行周四亦公告称，将定向增发募集至多80亿元，用于补充资本金。
上海一位券商分析师解释说，近期几家银行通过普通股融资，主要由于这种方式的审批速度快，对于资本的提升立竿见影。目前优先股虽然方案出台，但是还没有银行实际发出来，股息率多少，投资者的积极性，都是未知数。
包括平安银行，目前已公布优先股发行计划的银行已有六家，此前五家为浦发银行 、建行 、农行 、中行 和兴业银行 。
**定向增发见效快，优先股长期优势明显**
林博程亦称，优先股由于还在摸索阶段，因此采取普通股定增的方式最快。但市场对普通股增发不是很认可，认为是在“抽血”。定增普通股会对市场情绪有影响，形成条件反射，一发普通股投资者就开始抛售股票，易出现不理智行为。
“优先股是给普通股加杠杆，今后补充资本首选优先股。优先股由于是固定的股息率水平，因此超额收益全部归普通股股东，对普通股股东是中长期利好，短期不一定立刻显效，但长期优势明显。”招商证券银行业分析师邹添杰表示。
平安银行并在公告中表示，其存款业务保持快速增长，今年一季度存款增速在股份制上市银行中位居前列，但由于资本状况制约，贷款增速相对存款增速较为缓慢。
邹添杰指出，平安银行负债端发展好，但资本充足水平导致其资产端扩张受到限制，所以补充资本的急切性高。补充后，平安银行才能扩张资产端，把资源投到高收益的产品上。
截至一季度末，平安银行一级资本充足率和资本充足率分别为8.7%和10.79%，略高于银监会8.5%和10.5%的监管要求；而该行一季度存贷比为64%，远低于商业银行法规定的75%上限指标。
饱受中国银行业诟病的的75%存贷比监管红线，在实施近20年后终于由银监会做出调整。缩分子、扩分母的口径调整，不单着眼于释放信贷以支持经济的当下需要，亦将推动中国迈出加速推进金融系统市场化的一大步。
对于平安银行发行普通股增资，海通证券银行业报告称，融资摊薄短期可能影响情绪，该行股价或面临调整，但长期看公司成长性突出，业务转型积极，综合金融优势明确。
南京银行一季度末的一级资本充足率和资本充足率则分别为8.96%和11.16%，均较2013年末有所下降。该行并表示，中国证监会要求上市公司建立持续、稳定的分红机制并提高现金分红水平，将减缓留存收益的积累，公司内源资本补充能力将受到一定程度的限制。
“为满足日趋严格的资本监管标准，公司有必要在自身留存收益积累的基础上，通过外部融资适时、合理补充资本。”该行称。（完） (审校 张喜良)
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠