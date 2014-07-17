《中国新债预测》两年国债利率预测均值3.91%，资金偏紧等令需求中性

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
* 招标品种：财政部两年期固息国债
* 招标金额：260亿元人民币
* 招标时间：周五(18日)9:30-10:30
* 受访人数：7位(银行和券商）
* 预测区间：3.85%-3.95%
* 预测均值：3.91%
路透北京7月17日 - 中国财政部周五将跨市场招标发行两年期固息国债。路透调查显示，近期资金面持续偏紧，且明日国债与地方债招标撞车，不排除被分流部分需求，综合考虑预期明日新债需求中性，利率预测均值为3.91%。
上海一银行交易员指出，新股申购和缴税影响流动性，另外明天还有七年地方债可能分流一些资金，上述因素或令两年期国债招标承压。不过逐渐攀升后，当前该期限国债收益率已接近年初春节时水平，考虑绝对收益或吸引部分买盘。
国信证券报告指出，近期债券市场收益率上行较为明显，配置资金力量不足，利率债一级市场收益率也是逐步攀升。明日国债招标手续费影响约为2bp(基点)，预计中标利率区间为3.89%-3.95%。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率为3.8229%。二级市场上，剩余期限约2.08年的固息国债130017券最新报价对应收益率 为3.95%/3.75%，上日尾盘为3.85%/3.75%。
中国银行间市场周四隔夜及七天回购加权利率 略跌，但实际流动性偏紧，四大行早间向市场融出资金有限，隔夜及七天期均较难借到，交易员认为可能是受财税上缴、新股申购及外汇占款增速乏力等因素的限制。
中国农业发展银行今日招标的多期固息债，中标结果齐刷刷高于预期，其中三年品种超市场预测均值逾10个基点(bp)。业内人士称，资金收紧，现券市场卖压过重情绪谨慎，传导至一级水涨船高推升收益率定位。
中国财政部将于周五(18日)代理招标发行今年第八期地方政府债，总额198亿元，为七年期。
明日两年期国债为今年第15期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债7月21日开始计息，利息按年支付；招标结束至7月23日进行分销，7月25日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。（完） (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选