亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨至一周高位，受油价坚挺支撑

路透曼谷7月17日 - 周四东京工业品交易所(TOCOM)上涨至一周高位，交易商称因油价坚挺刺激买盘，推升胶价收在重要的支撑位200日圆之上。
TOCOM市场9月期胶 上涨3.5日圆，结算价报202.9日圆，创7月8日以来最高。
曼谷一交易员称，“油价坚挺刺激市场人士建立投机性多头仓位。”
布兰特原油期货周四持稳在107美元上方，因美国原油库存大幅减少及中国经济增长数据利好，均暗示这两个能源需求大国的需求前景改善。
交易商称，TOCOM期胶价格收在重要的支撑位200日圆上方后，市场人气改善，且周五可能进一步上涨。不过周末前的获利了结盘或限制市场涨幅。
上海期交所主力9月期胶合约 升215元人民币，收报每吨14,235元。
新加坡商品交易所近月8月合约 最新报每公斤167.7美分，上涨0.9美分。(完)
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(编译 田建华/朱晓军; 审校 艾茂林)