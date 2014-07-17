版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 17日 星期四 15:41 BJT

中国数据：6月精炼铜产量同比增9.5%，铁矿石产量增7.3%--国家统计局

路透北京7月17日 - 中国国家统计局周四发布的数据显示，中国6月精炼铜(铜)产量达623,428吨,同比增加9.5%；铁矿石产量达1.393亿吨,同比增加7.3%。

当月原铝产量达195万吨,同比增加4.8%。

统计局此前数据显示，5月铁矿石产量达1.319亿吨,同比增加12.7%；5月精炼铜产量同比增长6.5%，至615,307吨，4月时为584,277吨。

中国是全球最大的精炼铜生产国和消费国。（完） (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐