《路透晚报》--7月17日日间新闻摘要（国际版）

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
[市场摘要]
--日本股市：震荡中小幅收跌，美国并购活动支撑人气
日本股市日经指数周四微跌，回吐稍早涨幅，因日圆略微走强打压风险偏好；但日股跌幅受限，因美国并购活动提振人气。日经指数收低0.1%至15,370.26点，交投震荡，最高升至7月7日以来高点15,465.74点。东证股价指数持平在1,273.38点，JPX-日经400指数也持平在11,591.62点。
--中国股市：沪综指收跌，信用债风险升级与新股IPO将分流资金施压大盘
中国股市沪综指连续第二个交易日收跌。继超日债后首单本金违约债券隐现，令市场神经再度紧张。分析师指出，经济数据改善后短期难有微刺激政策出台，投资者对政策预期有所减弱，且中报业绩有进一步下滑可能，下周第二批新股申购也将加剧资金分流，令大盘调整压力加大。沪综指收报2,055.591点，跌11.684点或0.57%，创一周最大单日跌幅。
--香港股市：几近收平，昆仑能源跳涨7.4%
香港股市指标股指收盘几近持平，澳门博彩类股下滑和互联网巨头腾讯控股下挫打压大盘。恒生指数收盘微跌，报23,520.87点，此前连涨三日。恒生国企指数下滑0.1%。
--全球汇市：日圆再度受追捧，西方加强对俄制裁引发避险资金流入
日圆兑欧元触及五个月高位，因西方加强对俄罗斯的制裁，打压全球风险人气，避险资金重新流入日圆。0859GMT，美元/日圆跌0.2%，报101.45；欧元/日圆走软至137.29。瑞郎也走坚，美元/瑞郎跌0.06%，报0.8974。
--欧元债市：西班牙公债收益率表现平稳，新债发售料获强劲需求
西班牙公债收益率(殖利率)表现平稳，预期公债发售将获得强劲需求。投资者对葡萄牙最大上市银行--圣灵银行(BES)创始家族财务问题可能扩散的担忧减弱。西班牙10年期公债收益率(殖利率)日内持平在2.66%，意大利10年期公债收益率小跌至2.82%。
--国际油市：布兰特原油持稳在107美元上方，受中美需求前景好转支撑
布兰特原油期货持稳在107美元上方，因美国原油库存大幅减少及中国经济增长数据利好，均暗示这两个能源需求大国的需求前景改善。0855GMT，9月布兰特原油期货上涨0.28美元， 报每桶107.45美元。美国8月原油期货上扬0.81美元至每桶102.01美元。
--金属期市：伦铜触及两周低点，中国建筑商债务违约担忧打击人气
伦敦期铜跌至两周最低水平。中国建筑企业华通路桥警告称可能出现债务违约，引发对中国地产业的担忧。LME三个月期铜一度下挫至每吨7,042美元，创7月2日以来最低，至0857GMT，跌幅约为0.35%，在上日下挫0.7%的基础上扩大跌势。
--全球金市：低接买盘支撑金价守住1,300美元，美升息疑虑挥之不去
金价小幅上涨，在每盎司1,300美元上方交投，金价近日大幅回落后买盘浮现，但金价仍接近四周低点，投资者仍在权衡美国较预期提早升息的可能性。0858GMT时，现货金小涨至每盎司1,301.80美元，前一交易日收高0.4%，终止12月以来最严重的两日跌势。 (完) (整理 蔡美珍；审校 田建华)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选