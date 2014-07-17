路透伦敦7月17日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周三续跌，此前跌破1.3580障碍位，即近期横盘整理路径的下端。短期仍偏向下行，预计将挑战1.3500心理价位。乖离率的移动平均值(MACD)仍低于零和移动平均线，暗示汇价有下行倾向；但相对强弱指标(RSI)看多，且看似准备突破超卖区。鉴于此，在卖压重新形成前，不排除进行某种盘整或小幅反弹。日线图上，50日均线靠近200日均线，近期若构成看空死叉，或为进一步看空信号。建议观望空头是否足够强势，能否攻陷1.3500-1.3475区域，再预期进一步下探不迟。

美元/日圆：昨日200日均线遇阻后走低，略低于101.85阻力位。目前，汇率正跌向101.40支撑区域，若成功跌破可能说明上行修正浪已结束，或继续跌向101.10低位或逼近紫色下行通道下端。RSI落回50下方，MACD显示有筑顶迹象，可能准备跌破信号线。因此续跌可能性增大。美元/日圆目前交投于紫色下行通道内部，所以总的短期趋势仍为下行。

欧元/英镑：在0.7982遇阻后大幅下挫。汇率跌破前低0.7915(支撑位变阻力位)，但停在0.7890。若明确突破该价位，可能引发进一步下跌，或许指向下一支撑位0.7830。一小时图显示，小时动能研究与价格走向出现底背离，因此可能在续跌前出现一波上升修正浪。不过，只要汇率低于均线和4月11日以来的蓝色下行趋势线，总体前景仍为下行。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3529 1.3525 +0.03 -1.57 1.3745

美元/日圆 101.49 101.67 -0.18 -3.62 105.30

欧元/日圆 137.31 137.48 -0.12 -5.06 144.63

美元/瑞郎 0.8975 0.8980 -0.06 +0.53 0.8928

英镑/美元 1.7115 1.7136 -0.12 +3.38 1.6556

美元/加元 1.0731 1.0740 -0.08 +1.05 1.0620

澳元/美元 0.9366 0.9367 -0.01 +5.08 0.8913

新西兰元/美元 0.8684 0.8711 -0.31 +5.83 0.8206

欧元/瑞郎 1.2144 1.2150 -0.05 -1.03 1.2271

欧元/英镑 0.7904 0.7892 +0.15 -4.74 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2253 9.2333 -0.09 +4.27 8.8474

美元/挪威克朗 6.1937 6.1952 -0.02 +2.10 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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