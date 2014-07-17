《路透晚报》--7月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：必须保证完成今年经济社会发展主要目标任务--国务院

中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，会议强调，今年政府工作报告确定的经济社会发展主要目标任务必须保证完成。要在落实定向调控措施上持续发力，加快金融支持实体经济特别是小微企业和“三农”(农业、农村和农民)有关政策落实。

--中国国企：上半年国有企业利润同比增8.9%，营收增幅回升--财政部

中国财政部周四公布，1-6月国有企业利润同比增长8.9%，该增幅高于1-5月的6.9%。主要经济效益指标同比增长，但近三分之一的中央管理企业和近一半省份的地方国有企业利润总额负增长或亏损。

--中国经济：实现全年增长目标没问题，楼市重差别化政策组合--专家

中国国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群周四称，预计下半年CPI(居民消费价格指数)涨幅和上半年大体相当，中国全年实现7.5%的经济增长目标没有问题。 他并认为，房地产现在进入到一个转型升级的时期，下半年有针对性的调控房地产市场非常关键，选用差别性的政策组合很重要。

--中美关系：将中国引向全球标准符合美利益--美财长杰克卢

美国财长杰克卢周三表示，对美国来说，在规制和管理经济方面，将中国带入世界标准是至关重要的。“现实地说，全球经济依赖于良好的美中关系。”

--两岸经济：第六次经合会将在8月初召开，之后重启货贸谈判

台湾经济部周四表示，两岸经济合作委员会第六次例会将在8月上旬召开，而两岸货品贸易协议的新一轮协商也将在经合会之后尽快举行。

【金融】

--中国金融：银监会引导银行续贷小微企业，减少到期一次性还款压力--消息

中国银监会近日下发给银行的讨论意见稿显示，对生产经营正常，财务状况良好，没有挪用贷款资金等不良行为，符合贷款条件的小微企业，经银行审批合格后可以予以续贷。

--中国金融：央行上海总部发放首批支小再贷款，金额5亿元

中国央行上海总部周三表示，为引导金融机构加大小微企业信贷投放，人民银行上海分行与上海农商银行签订不超过10亿元人民币的支小再贷款授信协议，并于今日办理首批5亿元，期限一年的支小再贷款业务。

--中国外汇: 5月增持美国国债77亿美元，为今年以来首次增持

美国财政部最新数据显示，今年5月中国增持美国国债77亿美元，为今年以来首次增持；截止5月末，中国持有的美国国债为12,709亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国。

【固定收益】

--《分析》中国央行减力放水，M2高增速缓阻宽松步伐

中国央行公开市场本周已连续第10周净投放，但净投放规模较此前两周明显缩量；随着微刺激组合拳的见效，经济基本面已向好，但由于广义货币供应量M2等金融数据增长较猛，货币政策在总量调控上面临一定压力。业内人士指出，中国经济回稳的势头逐渐清晰，稳增长政策的集中发力期已告一段落，央行偏松的政策力度也会有所微调，或将适度降低公开市场的净投放规模，以防金融数据出现过热倾向。

--《综述》华通路桥短融陷兑付危机，中国首单本金违约债券隐现

中国信用债风险逐步升级，继首现利息支付违约案例后，首单本金违约债券亦隐现。中国民营建筑工程企业--华通路桥集团周三的一纸公告，令市场神经再度紧张。华通路桥今日在上海清算所发布特别风险提示公告称，因公司董事长正协助相关部门调查，将于下周三(23日)到期的一年期短期融资券--13华通路桥CP001本息兑付面临不确定性。

--新债招标：中国农发行四期债结果高于预期，二级疲弱资金不佳影响

中国农业发展银行周四招标的多期固息债，中标结果齐刷刷高于预期，其中三年品种超市场预测均值逾10个基点(bp)。业内人士称，资金收紧，现券市场卖压过重情绪谨慎，传导至一级水涨船高推升收益率定位。

--《中国新债预测》两年国债利率预测均值3.91%，资金偏紧等令需求中性

中国财政部周五将跨市场招标发行两年期固息国债。路透调查显示，近期资金面持续偏紧，且明日国债与地方债招标撞车，不排除被分流部分需求，综合考虑预期明日新债需求中性，利率预测均值为3.91%。

--中国债市：现券疲弱及资金趋紧推动IRS加速走高，短端升幅尤甚

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周四加速走高，因现券持续疲弱，以及资金面再度趋紧，IRS曲线呈平坦化上行，短端升幅超过10个基点(bp)。

--中国货币市场：主要回购利率微跌，但大行融出意愿低迷整体资金偏紧

中国银行间市场周四隔夜及七天回购加权利率略跌，但实际流动性偏紧，四大行早间向市场融出资金有限，隔夜及七天期均较难借到，交易员认为可能是受财税上缴、新股申购及外汇占款增速乏力等因素的限制。

--中国债市动态：悲观情绪蔓延收益率大涨，基本面承压不减且一级新债再施压

中国银行间市场周四现券收益率涨幅加剧，长端金融债一度上扬10bp(基点)。交易员表示，继半年末金融及经济数据公布之后，债市承压不减，且资金面在下旬干扰因素颇多，强化机构谨慎预期，叠加今日农发新债结果再次走高，市场悲观情绪蔓延，抛压沉重。

【外汇】

--中国汇市：人民币近收平却步6.20整数关，短期在窄幅震荡中观望

中国人民币兑美元周四近收平盘。中间价因强势美元指数强势连续第五天下跌，而即期汇价盘中两度冲击6.20元整数关口而未果，逢低购汇盘较多，油盘购汇需求尤为突出，使汇价保持窄幅震荡。

--离岸人民币：统一中控将二度发行宝岛债，三年期以3.5-3.6%询价--消息

两位消息人士周四透露，台湾食品大厂统一旗下统一企业中国控股即将再度发行宝岛债，目前三年期以3.5-3.6%在市场询价，五年期则以3.7-3.8%询价。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌，信用债风险升级与新股IPO将分流资金施压大盘

中国股市沪综指周四连续第二个交易日收跌。继超日债后首单本金违约债券隐现，令市场神经再度紧张。分析师指出，经济数据改善后短期难有微刺激政策出台，投资者对政策预期有所减弱，且中报业绩有进一步下滑可能，下周第二批新股申购也将加剧资金分流，令大盘调整压力加大。

--中国钢铁：钢材需求增长伴随产能释放，钢价预计难大幅回升--中钢协

中国钢铁工业协会周四称，随着“微刺激”政策措施效果逐步显现，后期钢材需求会继续保持增长。但受钢铁产能释放影响，钢材市场供大于求状况短期内仍难以扭转，后期钢价仍难以大幅回升，将呈低位波动运行态势。

--中国钢铁：7月上旬重点钢企粗钢日产181.44万吨，旬环比增2%--中钢协

中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，7月上旬重点企业粗钢日产量181.44万吨，旬环比增长2%。7月上旬统计重点钢铁企业库本旬末存量为1,447.3万吨，环比增加4%。

--中国数据：6月精炼铜产量同比增9.5%，铁矿石产量增7.3%--国家统计局

中国国家统计局周四发布的数据显示，中国6月精炼铜(铜)产量达623,428吨,同比增加9.5%；铁矿石产量达1.393亿吨,同比增加7.3%。

--《独家新闻》马云角色重叠：阿里巴巴与云锋基金面临潜在利益冲突

当马云参与创立的云锋基金在2013年初首次向机构投资者寻求投资时，几乎所有投资者都存在的一个主要顾虑是，云锋是否独立于马云之外？

--中国能源：中海油正在研究在南海建造LNG浮动生产装置的可行性

中国能源巨擘中海油正在研究建造一个浮动液化天然气(FLNG)船舶的可行性，这项尚未尝试过的技术有可能被用来在中国南海生产天然气。

--《焦点》中国消费者青睐家庭车，通用汽车调整销售策略