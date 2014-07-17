中国债市：现券疲弱及资金趋紧推动IRS加速走高，短端升幅尤甚

路透上海7月17日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四加速走高，因现券持续疲弱，以及资金面再度趋紧，IRS曲线呈平坦化上行，短端升幅超过10个基点(bp)。

交易员认为，经济基本面回稳态势确立，货币政策则受制于M2增速偏快，难有放松空间，7月底之前债市难看到利好因素，IRS或仍面临一定的上行压力。

“1Y昨天收盘3.92%，现在4.03%，repo1*5（回购基准1年与5年利差）收窄了，现在在43bp附近，”广发银行交易员吴思捷称。

银行间市场周四隔夜及七天回购加权利率 略跌，但实际流动性偏紧，四大行早间向市场融出资金有限，隔夜及七天期均较难借到，交易员认为可能是受财税上缴、新股申购及外汇占款增速乏力等因素的限制。

吴思捷并表示，一方面是市场的情绪很差，债券收益率上的很快，另外一方面是昨天大部分时间资金面还是相对宽松的，但尾盘到今天资金面逐渐收紧，进一步刺激IRS上行。

上海另一银行交易员谈到，经济转好以及6月金融数据超出预期，市场对下半年货币政策的预期愈发谨慎，在机构没有扭转弱市心态前，IRS可能还有向上空间。

随着一系列微刺激政策进一步显效，中国6月新增信贷在5月基础上延续高增长，并创五年来同期新高，社会融资规模环比亦大幅上升，在持续输血后实体经济的回稳基础有望被夯实。不过当月广义货币供应量M2增速远超今年13%的调控目标，这将制约货币政策放松的空间。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.9000/4.0000 3.9725/4.0600 4.1975/4.2921 4.4125/4.5050 4.3950/4.7234

上日 3.7825/3.8800 3.8500/3.9375 4.1000/4.1900 4.3450/4.4350 4.3296/4.6496

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变动 +0.1175/+0.1200 +0.1225/+0.1225 +0.0975/+0.1021 +0.0675/+0.0700 +0.0654/+0.0738

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。