《全球汇市》日圆再度受追捧，西方加强对俄制裁引发避险资金流入

美元表现落后加元，此前加拿大央行对于利率的下一步走向采取中性立场。部分市场人士押注加拿大央行会直接采取偏向宽松的立场。
美元兑加元 跌至1.0728加元，自三周高点1.0795加元回落。
新西兰元持续受压，周三新西兰公布的通胀数据温和，引发对于新西兰央行今年是否进一步紧缩政策的质疑。新西兰元兑美元 最新报0.8692，与三周低点0.8690相去不远。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3533 1.3525 +0.06 -1.54 1.3745
美元/日圆 101.51 101.67 -0.16 -3.60 105.30
欧元/日圆 137.37 137.48 -0.08 -5.02 144.63
美元/瑞郎 0.8972 0.8980 -0.09 +0.49 0.8928
英镑/美元 1.7118 1.7136 -0.11 +3.39 1.6556
美元/加元 1.0730 1.0740 -0.09 +1.04 1.0620
澳元/美元 0.9366 0.9367 -0.01 +5.08 0.8913
新西兰元/美元 0.8691 0.8711 -0.23 +5.91 0.8206
欧元/瑞郎 1.2144 1.2150 -0.05 -1.03 1.2271
欧元/英镑 0.7907 0.7892 +0.19 -4.70 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2249 9.2333 -0.09 +4.27 8.8474
美元/挪威克朗 6.1935 6.1952 -0.03 +2.10 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 田建华/张若琪/朱晓军/王冠中; 审校 艾茂林/于春红)