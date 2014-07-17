汽车产业：大众汽车有意收购意大利菲亚特--德国杂志

欧元债市：德国长期公债收益率接近年内最低水准，受政治因素影响
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
路透柏林7月17日 - 德国经理人杂志周四在其网站上援引未具名公司消息人士报导称，该国汽车制造企业大众汽车(福斯汽车,Volkswagen) 有意购买意大利竞争对手菲亚特(Fiat,飞雅特) 。
经理人杂志报导称，菲亚特的所有者希望将业务重点转到法拉利(Ferrari)超级跑车品牌，并放弃传统汽车业务，但没有说得更详细。
该杂志称，大众汽车及菲亚特的所有者就后者价格远未达成一致。
两家汽车公司都拒绝置评。(完)
(编译 于春红; 审校 王冠中)
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠