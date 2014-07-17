汽车产业：大众汽车有意收购意大利菲亚特--德国杂志

路透柏林7月17日 - 德国经理人杂志周四在其网站上援引未具名公司消息人士报导称，该国汽车制造企业大众汽车(福斯汽车,Volkswagen) 有意购买意大利竞争对手菲亚特(Fiat,飞雅特) 。

经理人杂志报导称，菲亚特的所有者希望将业务重点转到法拉利(Ferrari)超级跑车品牌，并放弃传统汽车业务，但没有说得更详细。

该杂志称，大众汽车及菲亚特的所有者就后者价格远未达成一致。

两家汽车公司都拒绝置评。(完)