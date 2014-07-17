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债券 | 2014年 7月 17日 星期四 16:26 BJT

欧元债市：西班牙公债收益率表现平稳，新债发售料获强劲需求

这给西班牙发债提供较好的背景。西班牙将出售不超过30亿欧元的2017年、2022年和2032年到期的公债。

交易商称发售规模不大，且待售的债券价格在上周下跌，都有利于取得不错的需求。

“应会受到支撑。有很强的理由相信圣灵银行的问题...应会得到控制，且不会演变称系统性问题。”

“下个季度的净债券供应是负值，所以未来几个月市场不是被强灌大量的债券供应。这也是支撑的因素。”

西班牙10年期公债 收益率(殖利率)日内持平在2.66%，意大利10年期公债收益率 小跌至2.82%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙茉莉/田建华; 审校 高琦)
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