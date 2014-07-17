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债券 | 2014年 7月 17日 星期四 16:29 BJT

欧洲金融：欧洲央行将在银行业压力测试后公布各银行体质数据

路透伦敦7月17日 - 欧洲央行周四表示，计划在完成里程碑式的银行业审查后公布各个银行的一系列数据，包括其杠杆率、不良贷款指标水平等。

欧洲央行还称，银行可能只有两周时间来准备应对资本缺口的方案。

欧洲央行目前正在对欧元区128家最重要银行进行资产评估，并审查其抵御未来风险的能力。评估结果将于10月下半月公布。11月4日起，欧洲央行将承担银行业监管职责。

“欧洲央行一直在银行事务方面非常透明，旨在尽可能多地向市场和其他参与方提供全面评估中的细节，以及这一程序的结果如何，”欧元区银行业单一监督机构主管努伊表示。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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