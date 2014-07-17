俄罗斯金融：央行将研究美国新制裁方案，可能支持受影响银行--RIA

路透莫斯科7月17日 - RIA新闻通讯社周四引述俄罗斯央行副总裁Mikhail Sukhov的话称，央行将研究美国对俄的最新制裁方案，可能对受影响的银行提供支持。

Sukhov并表示，央行有足够的货币工具来维持受制裁影响银行的稳定性。俄罗斯央行的黄金和外汇储备排名全球第四大。

周三实施的新制裁意味Gazprombank和俄罗斯对外经济银行(VEB)不再能够通过美国机构筹措中长期资金。(完) (编译 张若琪 审校 田建华)