俄罗斯金融：央行将研究美国新制裁方案，可能支持受影响银行--RIA

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
路透莫斯科7月17日 - RIA新闻通讯社周四引述俄罗斯央行副总裁Mikhail Sukhov的话称，央行将研究美国对俄的最新制裁方案，可能对受影响的银行提供支持。
Sukhov并表示，央行有足够的货币工具来维持受制裁影响银行的稳定性。俄罗斯央行的黄金和外汇储备排名全球第四大。
周三实施的新制裁意味Gazprombank和俄罗斯对外经济银行(VEB)不再能够通过美国机构筹措中长期资金。(完) (编译 张若琪 审校 田建华)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选