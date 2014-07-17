日本经济：政府上调对经济的评估，消费税调升的影响消退

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
内阁府一位官员称，电子产品及家电的销售正在回升，汽车销售亦显示出触底反弹的迹象。
日本央行总裁黑田东彦周二对政府发表了类似看法，当时他称，预计对劳动力的强劲需求及薪资的上行压力将提振消费者支出。
但内阁府逾一年半来首次下调了对资本支出的评估，因资本财出货 和机械订单下降。
该报告称，资本支出虽一直上升，但正开始走软。
政府维持对出口的看法，指称出口持平。另外政府仍认为上调消费税后，工业生产疲弱。
决策者和民间分析师预计，4-6月日本经济已因提高消费税而萎缩，但当前季度料将恢复增长，因内需依旧旺盛。(完)
(编译 王冠中/于春红; 审校 杜明霞)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选