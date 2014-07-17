日本经济：政府上调对经济的评估，消费税调升的影响消退

内阁府一位官员称，电子产品及家电的销售正在回升，汽车销售亦显示出触底反弹的迹象。

日本央行总裁黑田东彦周二对政府发表了类似看法，当时他称，预计对劳动力的强劲需求及薪资的上行压力将提振消费者支出。

但内阁府逾一年半来首次下调了对资本支出的评估，因资本财出货 和机械订单下降。

该报告称，资本支出虽一直上升，但正开始走软。

政府维持对出口的看法，指称出口持平。另外政府仍认为上调消费税后，工业生产疲弱。

决策者和民间分析师预计，4-6月日本经济已因提高消费税而萎缩，但当前季度料将恢复增长，因内需依旧旺盛。(完)