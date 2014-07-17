中国新债：国开行下周二将发至多240亿元固息债，含一、三、五及七年

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
路透上海7月17日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(22日)招标发行四期固息金融债，总额不超过240亿元人民币，其中一年、三年和七年期为增发，五年品种为新发。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债分别为国开行今年第18、第16、第14期增发债和第19期新发债。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第14、16、18期增发债及19期新发债
--------------------------------------------------------------
发行上限 各期均为60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标时间 1/3/5年：7月22日上午9:30-10:30
7年：7月22日上午9:30-11:10
招标方式 均为单一价格/利率(荷兰式)
缴款日 7月24日
起息日 1年：7月10日
3年：6月26日
5年：7月24日
7年：6月9日
分销期 7月23日-7月24日
上市日 1年：7月28日
3/5/7年：7月30日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选 here (发稿 边竞；审校 张喜良)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选