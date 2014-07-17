中国新债：国开行下周二将发至多240亿元固息债，含一、三、五及七年

路透上海7月17日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(22日)招标发行四期固息金融债，总额不超过240亿元人民币，其中一年、三年和七年期为增发，五年品种为新发。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债分别为国开行今年第18、第16、第14期增发债和第19期新发债。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第14、16、18期增发债及19期新发债

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发行上限 各期均为60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7年固息

招标时间 1/3/5年：7月22日上午9:30-10:30

7年：7月22日上午9:30-11:10

招标方式 均为单一价格/利率(荷兰式)

缴款日 7月24日

起息日 1年：7月10日

3年：6月26日

5年：7月24日

7年：6月9日

分销期 7月23日-7月24日

上市日 1年：7月28日

3/5/7年：7月30日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选 here (发稿 边竞；审校 张喜良)