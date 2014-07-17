新兴汇市：大多新兴亚币上涨，印尼卢比持于一周低点上方

印尼一银行交易员表示，若佐科赢得大选，可能会将印尼卢比兑美元推至11,255卢比。

然而，他也对佐科胜选后的庆祝行情提出警讯。“这是个没完没了的故事，”他说。“我相信大选结果一定会受到挑战。”

韩元兑美元 上涨0.3%至1,029.1韩元，受外资流入提振，但降息的预期限制了涨幅。

印度卢比持稳，表现落后，亚洲货币今日大多上涨。银行对石油和国防相关付款的美元需求抑制了卢比。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.48 101.67 +0.19 +3.74 105.28

坡元 1.2405 1.2424 +0.15 +1.83 1.2632

台币 30.046 30.072 +0.09 -0.32 29.950

韩元 1028.95 1032.10 +0.31 +2.57 1055.40

泰铢 32.13 32.10 -0.09 +2.27 32.86

菲律宾披索 43.50 43.61 +0.26 +2.08 44.40

印尼卢比 11680.00 11690.00 +0.09 +4.11 12160.00

印度卢比 60.10 60.12 +0.03 +2.82 61.80

马币 3.1760 3.1880 +0.38 +3.13 3.2755

人民币 6.2044 6.2047 +0.00 -2.43 6.0539

(完)

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