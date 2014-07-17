《汇易专栏》中国近期禽产品市场强势振荡，价格走势差异化引关注

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近期，中国国内禽产品市场行情整体持续“飘红”，鸡蛋价格再次成为绝对的领涨主力品种，包括前期价格偏低的东北地区在内，全国鲜蛋的棚前收购价格区间目前已将重返“5.0（元/斤）时代”。

在经历了6月份国内禽、蛋价格持续回落的探底阶段，随着本周长江流域地区天气的“出梅”，“火箭蛋”如期显现季节性反弹的运行轨迹，近日蛋鸡市场也“母凭子贵”继续加速反弹。同时，值得注意的是，上周以来，较之各地鸡蛋、蛋鸡价格的单边上行态势，我国肉毛鸡、肉鸡苗的近期价格走势则呈现差异化特征，这也意味着后市禽产品行情整体强势运行的过程中，仍然存在部分地区、品种之间的价格波动风险。

现具体原因JCI结合行业关注的热点因素概要分析如下：

近期国内鸡蛋市场虚实呼应、全线走高，蛋鸡养殖快速脱离6月盈利“回吐期”

截至本周三（7月16日），国内鸡蛋收购市场均价涨至9.82元/公斤，周比上涨0.51元/公斤，约合5.47%的升幅；之前蛋价一度垫底的东北市场目前也重返9.5元/公斤盈利区间，湖南、江苏等地的鸡蛋价格更突破反弹至10.0元/公斤以上。

与此同时，近日国内鸡蛋期货市场表现同样“亢奋”，本周一，大连商品交易所（DCE）JD主力1409合约收于5463元/吨，这也是自去年11月8日鸡蛋作为首个生鲜农产品期货合约上市交易以来的收盘新高。

汇易网市场资讯了解，往年6月底至7月初的“梅雨”季节期间，由于多雨、闷热的天气往往造成家禽生产性能明显下降，这使得蛋鸡的产蛋数量、规格相应下滑，而且鸡蛋在保鲜和运输、销售等各个环节的难度加大，使得夏季蛋价上涨成为周期性的大概率事件。

不过，应当看到的是，近期现货市场上的蛋价反弹具有普遍性、幅度明显，而期货市场上的JD1409合约则显现超买区间的调整迹象、盘中波动扩大，此为近期我国禽产品市场引发交易者关注的背离特征之一。

其次，七月我国蛋鸡价格“母凭子贵”升势提速，肉鸡市场阴跌不止凸显“双背离”

进入本周，跟随蛋价“踩油门”的相关禽产品还有蛋鸡，截至目前，我国主要供应省份的淘汰鸡收购价格区间也已经重返10-11元/公斤以上的年内高位，全国淘鸡收购市场均价涨至10.65元/公斤，较一周前上涨0.45元/公斤，较上月同期反弹0.90元/公斤。

值得注意的是，尽管今年“梅雨”期间我国长江流域部分地区强降水天气频发，但是高温首日较往年推迟的现象也较普遍，部分养殖户（场）反映由于高温、多雨天气没有往年同期持续时间长，加之今年蛋、禽价格同步止跌回升，蛋鸡的全程养殖利润水平较为理想，这也使得近期养殖场淘汰老母鸡的周期有所推迟，同样也有助于淘鸡价格的加速反弹。

不过，相比较之下，由于天气条件不利制约近期国内肉鸡运输与销售，华东等地发生家禽集中死亡的事件造成肉鸡供应量短期增多，此外，加之全国肉品消费市场已步入“暑期档”，各地大中型屠宰场的开工率整体持续下降，共同打压肉鸡价格不涨反跌且成为近期禽产品市场唯一下跌的另类品种。

此外，由于6月底前后国内肉鸡补栏形势欠佳，包括山东、河北等地的养殖户（场）今年上半年集中退养、少养，肉鸡苗价格跌至“地板价”（包括种鸡场在内的肉鸡苗价格最低降至0.1元/只）相应积聚“否极泰来”的反弹动能，使得本周肉鸡价格下滑与鸡苗价格反弹同样也成为禽产品市场的分化特征之一。

汇易网综合资讯认为，尽管之前大商所和政府职能部门加大对“炒鸡蛋”等违规投机的交易行为查处力度，但是期货鸡蛋合约本月盘中两度（2日、11日）惊现重挫的跳水风险，多空角力的争夺焦点就在于国内鸡蛋供应面。

我们认为，近期现货市场上的蛋价上涨确实因淘汰母鸡存栏比重整体下滑，而上半年以来国产玉米价格涨升不止造成禽料购进、自配的成本居高难下，预计后市国内蛋价仍将延续强势箱体运行，但现货强势（基本面）、期货滞涨（技术面、政策面）的虚实分化或将显现。