重温稿-《中国新债预测》两年国债利率预测均值3.91%，资金偏紧等令需求中性

* 招标品种：财政部两年期固息国债

* 招标金额：260亿元人民币

* 招标时间：周五(18日)9:30-10:30

* 受访人数：7位(银行和券商）

* 预测区间：3.85%-3.95%

* 预测均值：3.91%

路透北京7月17日 - 中国财政部周五将跨市场招标发行两年期固息国债。路透调查显示，近期资金面持续偏紧，且明日国债与地方债招标撞车，不排除被分流部分需求，综合考虑预期明日新债需求中性，利率预测均值为3.91%。

上海一银行交易员指出，新股申购和缴税影响流动性，另外明天还有七年地方债可能分流一些资金，上述因素或令两年期国债招标承压。不过逐渐攀升后，当前该期限国债收益率已接近年初春节时水平，考虑绝对收益或吸引部分买盘。

国信证券报告指出，近期债券市场收益率上行较为明显，配置资金力量不足，利率债一级市场收益率也是逐步攀升。明日国债招标手续费影响约为2bp(基点)，预计中标利率区间为3.89%-3.95%。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率为3.8229%。二级市场上，剩余期限约2.08年的固息国债130017券最新报价对应收益率 为3.95%/3.75%，上日尾盘为3.85%/3.75%。

中国银行间市场周四隔夜及七天回购加权利率 略跌，但实际流动性偏紧，四大行早间向市场融出资金有限，隔夜及七天期均较难借到，交易员认为可能是受财税上缴、新股申购及外汇占款增速乏力等因素的限制。

中国农业发展银行今日招标的多期固息债，中标结果齐刷刷高于预期，其中三年品种超市场预测均值逾10个基点(bp)。业内人士称，资金收紧，现券市场卖压过重情绪谨慎，传导至一级水涨船高推升收益率定位。

中国财政部将于周五(18日)代理招标发行今年第八期地方政府债，总额198亿元，为七年期。

明日两年期国债为今年第15期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。