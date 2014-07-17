全球矿业：中国五矿资源下调锌产量预估，称供应紧缺将推高锌价

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
路透悉尼7月17日 - 中国五矿资源 下调了2014年锌产量目标，并称日益严峻的供应隐忧正推高全球锌价，尤其是该公司澳洲Century大矿面临关闭。
Century是全球最大锌矿之一，计划于明年采竭，将导致1,300万吨的全球市场减少近50万吨供应。
这促使嘉能可 和Nyrstar 等企业匆忙寻找新的矿藏，以便满足中国日渐高涨的需求。中国购买锌用于新车防锈和钢材镀层。
伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 本周价格达近三年来高点，自3月底以来锌价已经攀升20%。
Century矿第二季产出下滑，五矿资源周四将2014年锌精矿产量目标从60万-62.5万吨下调至57.5万-60万吨。五矿资源是中国五矿集团公司在香港上市的海外公司。
“目前，不仅Century矿，还有若干矿也将采竭，”五矿资源董事总经理Andrew Michelmore在与媒体和分析师的电话会议中表示。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选