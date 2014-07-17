全球矿业：中国五矿资源下调锌产量预估，称供应紧缺将推高锌价

路透悉尼7月17日 - 中国五矿资源 下调了2014年锌产量目标，并称日益严峻的供应隐忧正推高全球锌价，尤其是该公司澳洲Century大矿面临关闭。

Century是全球最大锌矿之一，计划于明年采竭，将导致1,300万吨的全球市场减少近50万吨供应。

这促使嘉能可 和Nyrstar 等企业匆忙寻找新的矿藏，以便满足中国日渐高涨的需求。中国购买锌用于新车防锈和钢材镀层。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 本周价格达近三年来高点，自3月底以来锌价已经攀升20%。

Century矿第二季产出下滑，五矿资源周四将2014年锌精矿产量目标从60万-62.5万吨下调至57.5万-60万吨。五矿资源是中国五矿集团公司在香港上市的海外公司。

“目前，不仅Century矿，还有若干矿也将采竭，”五矿资源董事总经理Andrew Michelmore在与媒体和分析师的电话会议中表示。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)