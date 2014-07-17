中国新债：江苏银行下周二将招标发行90亿元金融债，期限三年和五年

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
路透北京7月17日 - 中国江苏银行股份有限公司周四公告称，将于下周二(22日)在银行间市场招标发行总额为90亿元人民币固息金融债，期限三年和五年，募集资金将专门用于发放小型微型企业贷款。
刊登在中国债券信息网的公告显示，其中三年期品种计划发行规模为15亿元，五年期计划发行规模75亿元。
该期债招标时间为22日下午14:00-15:00，招标方式为单一利率（荷兰式）招标；分销期为7月23日至7月24日，缴款日和起息日同为7月24日，联席主承销商为南京银行 和华泰证券。
经中诚信国际信用评级公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。(完)
参看相关细节,请点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选