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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 17:18 BJT

中国新债：江苏银行下周二将招标发行90亿元金融债，期限三年和五年

路透北京7月17日 - 中国江苏银行股份有限公司周四公告称，将于下周二(22日)在银行间市场招标发行总额为90亿元人民币固息金融债，期限三年和五年，募集资金将专门用于发放小型微型企业贷款。

刊登在中国债券信息网的公告显示，其中三年期品种计划发行规模为15亿元，五年期计划发行规模75亿元。

该期债招标时间为22日下午14:00-15:00，招标方式为单一利率（荷兰式）招标；分销期为7月23日至7月24日，缴款日和起息日同为7月24日，联席主承销商为南京银行 和华泰证券。

经中诚信国际信用评级公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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