中国新债：江苏银行下周二将招标发行90亿元金融债，期限三年和五年

路透北京7月17日 - 中国江苏银行股份有限公司周四公告称，将于下周二(22日)在银行间市场招标发行总额为90亿元人民币固息金融债，期限三年和五年，募集资金将专门用于发放小型微型企业贷款。

该期债招标时间为22日下午14:00-15:00，招标方式为单一利率（荷兰式）招标；分销期为7月23日至7月24日，缴款日和起息日同为7月24日，联席主承销商为南京银行 和华泰证券。