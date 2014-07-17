香港个股：李宁料上半年净亏损扩大至最少5.5亿元人民币

路透香港7月17日 - 中国主要运动品牌--李宁有限公司 周四称，预期公司上半年净亏损将不少于5.5亿元人民币，是去年同期的三倍，主要受公司仍在转型过程中影响。

李宁的声明，上半年的净亏损（不包呆账拨备及其他项目）目前预计约3亿元，主要由于2012年公司启动的变革计划的前期投资，以及在清理渠道库存期间过后减少批发销售新品。董事会相信这需要时间实现变革计划的财务效益。

此外，公司估计上半年的呆账拨备约1亿元，及其他开支约2亿元，主要为一次性项目，包括撇减递延税项资产及若干投资、关闭旗舰店等。

李宁表示，公司正从传统批发模式转型为以零售为导向，自2013年下半年起核心运动品类的表现及2014年上半年新产品零售流水较佳的势头持续，而公司投资的直营平台亦正为未来零售业务的增长奠定基础。

李宁去年上半年净亏损为1.84亿元，2013年全年净亏损则为3.92亿元。

该股今天收低1.08%，报5.47港元，过去一个月累计挫近6%。（完）

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