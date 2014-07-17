日本经济：预期央行将在最早的可能时间内达到通胀目标--甘利明

路透东京7月17日 - 日本经济财政大臣甘利明周四表示，预期日本央行将在最早的可能时间内达到2%通胀目标，而且央行货币政策正发挥良好效果。

甘利明对记者表示，他担心住房市场，因为其在4月上调消费税后仍未显现出复苏迹象。

此前，日本政府上调了对经济的评估，因随着消费者信心改善以及劳动市场趋紧，消费税调升后消费支出下滑的情况开始减缓。 (完) (编译 朱晓军；审校 于春红)