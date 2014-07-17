中港个股：神华上半年煤炭产销量同比下降，不到全年目标一半

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
路透香港7月17日 - 中国最大煤炭生产商--神华能源 周四公布，今年上半年的煤炭产量和销量同比下降，不到全年目标的一半。
神华近年均超标完成全年生产目标，不过受到中国经济增速减慢、进口煤炭竞争加剧等因素影响，公司今年初设定产销量目标仅与去年持平。
神华在联交所一份声明中称，1-6月的煤炭产量为1.55亿吨，销量2.346亿吨，分别按年下降2.1%及3.3%，相当于全年目标的48.7%及45.6%。
投行富瑞此前的报告指出，煤价下跌速度较该行预期快，且尚未见底，因此该行下调今明两年秦皇岛煤价以及企业盈利预测，并将神华H股目标价下调3%至每股17.75港元，较现水平尚有16%下跌空间。
今年上半年，神华的售电量为99.38十亿千瓦时，占全年目标的47%。
据公司此前给出目标显示，今年煤炭产量3.181亿吨，销量5.148亿吨，售电量210.18十亿千瓦时。经营收入目标2,741亿元人民币，经营成本2,077亿元，销售及费用成本净额135亿元；以此计算，经营利润将较去年下跌逾两成。
神华H股周四收市持平于21.15港元，A股则跌0.65%，报13.76元人民币。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选