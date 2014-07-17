中港个股：神华上半年煤炭产销量同比下降，不到全年目标一半

路透香港7月17日 - 中国最大煤炭生产商--神华能源 周四公布，今年上半年的煤炭产量和销量同比下降，不到全年目标的一半。

神华在联交所一份声明中称，1-6月的煤炭产量为1.55亿吨，销量2.346亿吨，分别按年下降2.1%及3.3%，相当于全年目标的48.7%及45.6%。