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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 17:20 BJT

中港个股：神华上半年煤炭产销量同比下降，不到全年目标一半

路透香港7月17日 - 中国最大煤炭生产商--神华能源 周四公布，今年上半年的煤炭产量和销量同比下降，不到全年目标的一半。

神华近年均超标完成全年生产目标，不过受到中国经济增速减慢、进口煤炭竞争加剧等因素影响，公司今年初设定产销量目标仅与去年持平。

神华在联交所一份声明中称，1-6月的煤炭产量为1.55亿吨，销量2.346亿吨，分别按年下降2.1%及3.3%，相当于全年目标的48.7%及45.6%。

投行富瑞此前的报告指出，煤价下跌速度较该行预期快，且尚未见底，因此该行下调今明两年秦皇岛煤价以及企业盈利预测，并将神华H股目标价下调3%至每股17.75港元，较现水平尚有16%下跌空间。

今年上半年，神华的售电量为99.38十亿千瓦时，占全年目标的47%。

据公司此前给出目标显示，今年煤炭产量3.181亿吨，销量5.148亿吨，售电量210.18十亿千瓦时。经营收入目标2,741亿元人民币，经营成本2,077亿元，销售及费用成本净额135亿元；以此计算，经营利润将较去年下跌逾两成。

神华H股周四收市持平于21.15港元，A股则跌0.65%，报13.76元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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