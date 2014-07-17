新闻稿：穆迪向工商银行的商业票据和存款证计划授予P-1评级

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
(以下中文新闻稿由穆迪提供。)
香港，2014年7月17日—穆迪投资者服务公司向中国工商银行股份有限公司(工商银行) 的50亿美元多币种商业票据和存款证计划授予P-1评级。
此次发行是通过工商银行新加坡分行进行的。
评级理据
P-1评级与工商银行的短期存款评级一致，反映了拟发行票据的结构及工商银行A1长期存款评级。
P-1评级仅适用于一年以内到期的商业票据和存款证。
商业票据和存款证可能以折价发行，或采用固定或浮动利率，到期时将以面值赎回。
商业票据和存款证至少将与发行人目前及未来所有无抵押及非次级债务具有同等地位。
上述评级所采用的主要评级方法为2013年5月发表的《全球银行评级方法》 (Global Banks)。关于该评级方法报告，请浏览www.moodys.com信用政策页。
中国工商银行股份有限公司总部在北京。截至2014年3月31日，工商银行披露的总资产为人民币19.7万亿元 (约合3.2万亿美元) 。(完)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选