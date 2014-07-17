新闻稿：穆迪向工商银行的商业票据和存款证计划授予P-1评级

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年7月17日—穆迪投资者服务公司向中国工商银行股份有限公司(工商银行) 的50亿美元多币种商业票据和存款证计划授予P-1评级。

此次发行是通过工商银行新加坡分行进行的。

评级理据

P-1评级与工商银行的短期存款评级一致，反映了拟发行票据的结构及工商银行A1长期存款评级。

P-1评级仅适用于一年以内到期的商业票据和存款证。

商业票据和存款证可能以折价发行，或采用固定或浮动利率，到期时将以面值赎回。

商业票据和存款证至少将与发行人目前及未来所有无抵押及非次级债务具有同等地位。

上述评级所采用的主要评级方法为2013年5月发表的《全球银行评级方法》 (Global Banks)。关于该评级方法报告，请浏览www.moodys.com信用政策页。