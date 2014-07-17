中国新债：江苏省下周四招标173.9亿元自发自还地方债，期限五、七和10年

路透北京7月17日 - 中国江苏省财政厅最新公告称，将于下周四(24日)招标发行173.9亿元人民币地方债，期限包括五年、七年和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，本次五、七、10年品种计划发行规模分别为69.5亿元、52.2亿元和52.2亿元，五年和七年品种利息按年支付，10年品种按半年付息。

具体招标时间为7月24日上午9:50-10:30，采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率，投标标位区间为招标日前1-5个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为五、七、10年的国债收益率算数平均值上下各浮动15%。

7月25日开始计息，7月25日-7月29日进行分销。

本次发行主承销商为建设银行 、农业银行 、交通银行 和工商银行 等八家。

经中债资信评估有限责任公司综合评定，2014年江苏省政府债券信用等级为AAA。

作为自发自还地方债的首个尝鲜者，广东省6月下旬招标的三期地方债，利率稍低于预期，基本持平于同期限的国债。此后，第二家进行自发自还地方债试点的山东省，三期地方债中标利率意外低于同期国债约20个基点，令市场大为诧异，显示地方政府债招标仍未脱非市场因素占主导的局面。

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。

此前中国财政部公布，今年4,000亿元地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元；其中，江苏获准发债规模最高174亿元。

2014年地方政府债券自发自还试点包括：上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛10个省市。并且规定五年、七年和10年债券比例为4:3:3。 (完)

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