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市场报道 | 2014年 7月 17日 星期四 17:37 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元接近22个月高位，关注美国数据

“有人担心欧元区股市，有人担心整体经济，所以目前明显的焦点是买入英镑兑欧元，”纽约梅隆银行外汇策略师Neil Mellor表示。

交易商称，周三英国薪资增长疲软的数据不会打压对英镑的信心。

英镑兑欧元周四早盘触及22个月高点，随后小跌至0.7980。欧元兑英镑 盘中升0.2%。英镑兑美元 微跌0.15%，最新报1.7114。

交易商将密切关注周四稍晚公布的美国一周失业和房市数据，以便在一系列强劲数据出炉后，寻找更多经济增速回升的信号。(完)

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