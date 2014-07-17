版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 17:42 BJT

标题新闻：日本央行副总裁岩田规久男称，长期日债收益率下滑符合全球下跌走势

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐