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债券 | 2014年 7月 17日 星期四 17:46 BJT

欧洲经济：量化宽松将对欧元区主权债和公司债评级轻微利好--穆迪

路透伦敦7月17日 - 穆迪周四表示，如果欧洲央行(ECB)实施大规模资产购买计划，将对欧元区主权债和公司债的评级有轻微的正面意义。

ECB总裁德拉吉本周重申，如果欧元区超低的通胀率不见上升，则央行有施行大规模资产购买计划，即量化宽松政策的选项。

“如果ECB实施量化宽松，将对欧元区主权债评级带来轻微正面影响。我们在评估主权债评级时所采取的四个因素中的两个都将受到有限的利好影响。”穆迪在报告中指出，“具体的影响将取决于量化宽松计划的规模和性质。”（完）

(编译 高琦 审校 张涛)
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