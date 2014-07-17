欧洲经济：量化宽松将对欧元区主权债和公司债评级轻微利好--穆迪

路透基点：民生金融租赁三年期贷款融资规模增至3.35亿美元--TRLPC
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
路透伦敦7月17日 - 穆迪周四表示，如果欧洲央行(ECB)实施大规模资产购买计划，将对欧元区主权债和公司债的评级有轻微的正面意义。
ECB总裁德拉吉本周重申，如果欧元区超低的通胀率不见上升，则央行有施行大规模资产购买计划，即量化宽松政策的选项。
“如果ECB实施量化宽松，将对欧元区主权债评级带来轻微正面影响。我们在评估主权债评级时所采取的四个因素中的两个都将受到有限的利好影响。”穆迪在报告中指出，“具体的影响将取决于量化宽松计划的规模和性质。”（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，独家牵头行兼 簿记行星展银行为国动网络通信集团(简称：国动集团)重新启动了一笔3 亿元人民币(4,360万美元)三年定期贷款。国动集团是中国民营通信基础 设施服务供应商，去年因为未能及时提供经审计的财务资料等原因，未能 完成这笔贷款的筹集。 这次金额从去年7月的贷款目标3.5亿元人民币下调。这笔贷款是国动 集团计划一共融资10亿人民币的第一阶段。所获融资将用于营运资金及资 本支出。 一名消息人士表示，重新启动的贷款利率较高，但费用较低，结果综 合收益与去年那次差不多。 这次贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的115%，去年3.5亿元贷 款计划则为110%。 承诺1.5亿人民币以上的银行获得主办行头衔，前端费75个基点，而 去年的条件是承诺2亿人民币以上的前端费是150个基点。承诺8,000万至1 .4亿人民币的银行获得安排行头衔，前端费70个基点；承诺5,000-7,000 万人民币的银行为高级经理行，前端费26个基点。 在5月8日前承
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。