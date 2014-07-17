台湾金融：金管会估今年银行业获利逾3,000亿台币，创历史新高

路透台北7月17日 - 台湾金管会周四预估，今年银行业获利将逾3,000亿台币，创历史新高，并推估今年银行、证券及保险业增聘人数将逾两万人。

金管会今日赴行政院报告“金融纳入自由经济示范区执行情形”，会中指出自金融商品及业务大规模开放后，截至6月底，银行业累计税前盈余1,794亿台币，年增27.14%。

行政院长江宜桦会后表示，金融法规大规模松绑后，银行税前盈余已大幅成长、营业收入将创新高、金融业者亦大量增聘人力，此对台湾经济成长甚有助益。

金管会并提及，为进一步持续检讨金融开放措施，比较新加坡、香港现行规定，目前已完成开放15项，年底前将开放四项，包括开放双币别信用卡、放宽证券商自营业务得使用之境外避险工具、放宽境外结构型商品得连结标的、放宽境外结构型商品之发行机构及保证机构之条件。