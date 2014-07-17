中国金属：镍矿石买家设法取巧避开印尼出口禁令--消息

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
路透香港7月17日 - 两名中国行业消息人士指出，中国镍生铁生产商打算藉由买进一批品位略低的镍矿石船货，并标明为“铁矿石”，以此绕过印尼的镍矿石出口禁令。
贸易商指出，目前中国对于菲律宾镍矿石的采购热度，受到需求淡季压抑，镍矿石价格已由5月的纪录高位下滑。
“印尼供应上升的迹象，协助压低了镍矿石价格，”一名直接知悉上述中国镍生铁厂商船货的消息人士称。
两名贸易消息人士表示，中国进口商现在买进镍含量低、铁含量高的矿石，标明为“铁矿石”安排出口。消息人士称，这种手法的首批船货预定本周运往中国。他们并未透露买主身份。
其中一名消息人士称，这批矿石的镍含量约1.5%，铁含量超过50%。先前印尼出口至中国的红土镍矿多数的镍含量为1.9-2%，铁含量约40%。
国际市场指标铁矿石的铁含量为62%。印尼监管当局准许铁含量51%的红土矿出口。
安泰科分析师Xu Aidong指出，这批船货有可能对下半年镍矿石价格造成重大影响，如果之后有更多船货以类似方式出口的话。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选