CNH动态：离岸即期小幅微升，临近6.20整数关口市场心态谨慎

路透香港7月17日 - 尽管人民币兑美元中间价因美元指数强势连续五日下跌，然离岸人民币现汇 周四仍继续小幅微升，人民币远汇则温和上涨。显市场对人民币及中国经济近期复苏迹象乐观情绪，但即期全天未能突破6.20整数关口，亦见市场谨慎心态。

交易员表示，考虑到近期中国经济复苏，离岸人民币即期和远汇均呈温和上涨。但在6.20整数关口，市场愈发谨慎，加上日前美元指数的强势，近日即期市场可能仍会保持波动较低、窄幅波动状态。

“即期下午一度冲关6.20整数关口，但未果，美元卖盘有所收敛。近日市场对中国资本流出状况持续或有些忧虑，这些因素也阻碍人民币升值有略大幅度，持续小幅震荡可能是最近市场常态。”一位中资银行交易员称。

国际清算银行（BIS）公布，6月，人民币实际有效汇率指数环比上涨0.06%至114.03，在连续4个月下跌后有所企稳。人民币名义有效汇率指数环比上涨0.37%至110.99，此前该指数亦连续4个月回落。

本地时间下午5:55时，离岸人民币现汇 尾盘报6.2020，较上日微升46点子或0.08%，午盘最高点至6.2008。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2565/2585,较上一交易日涨0.02%,已是连续三日温和上涨。

中国人民币兑美元 周四近收平盘至6.2045。中间价因强势美元指数强势连续第五天下跌，而即期汇价盘中两度冲击6.20元整数关口而未果，逢低购汇盘较多，油盘购汇需求尤为突出，使汇价保持窄幅震荡。

全球汇市上，周四日圆兑欧元触及五个月高位，因西方加强对俄罗斯的制裁，打压全球风险人气，避险资金重新流入日圆。美元指数 跌0.1%至80.478，周三曾触及一个月高点。（完）

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