欧元区经济：目前并不需要量化宽松政策--ECB管委

欧元债市：德国长期公债收益率接近年内最低水准，受政治因素影响
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
在周四公布的采访中，韩伟森称，从所有实际目标看，ECB已经非常接近利率底部。该采访是在周三进行的。
韩伟森称，“除非发生什么意外，令我们处于不一样的通胀(轨道)...否则目前采取更多措施的想法，应该不是我们基本假设的一部分。”
对于广泛资产购买的主张，他补充称，“目前正在发挥作用...这值得作出准备，值得拥有更多工具，但我认为量化宽松并不是我们目前需要的工具。”(完)
(编译 于春红; 审校 田建华)
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠