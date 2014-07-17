欧元区经济：目前并不需要量化宽松政策--ECB管委

在周四公布的采访中，韩伟森称，从所有实际目标看，ECB已经非常接近利率底部。该采访是在周三进行的。

韩伟森称，“除非发生什么意外，令我们处于不一样的通胀(轨道)...否则目前采取更多措施的想法，应该不是我们基本假设的一部分。”

对于广泛资产购买的主张，他补充称，“目前正在发挥作用...这值得作出准备，值得拥有更多工具，但我认为量化宽松并不是我们目前需要的工具。”(完)