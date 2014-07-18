重温稿-台湾货币市场：短率稳定，银行负数操作渐缓下周有望回补

* 短率持平上日，宽裕依旧

* 累计超额准备负数略大

记者 林妙容

路透台北7月17日 - 台湾银行间短率周四持平上日。市场人士指出，市场钱多不变，利率没有变化；虽然银行累计超额准备负数持续扩大，不过其负数操作已渐缓和，预料下周起银行回补速度将加快。

市场资金调度人士称，短率近来十分稳定，在资金需求不高的情况下，调度量略低，市场显得十分安静。虽然累计超额准备负数仍在扩大，但今日已见大型银行自市场拆入回补，市场虽然关切但不至于过份紧张，对旬底的资金情势仍保持审慎乐观。

〞现在虽然是很宽松，但大家还是对月底情势有些观望，怕有个万一。〞一位大型银行交易员说。

该交易员指出，多数银行如为股务代理机构，已事先预估企业现金股利发放的资金流量，并事先调度，不过这个月的大额股利发放集中在下周起至月底，届时有资金缺口的金融机构或需多所调度。

下周起至月底有台塑化 、国泰金 、台达电 、联发科 等重要公司股利发放，总额超过千亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，与上日区间相同。

**短票利率没有波动**

短票市场方面，票券商指出，今日发票量平稳，明日发票量则温和增加。不过部分因应现金股利发放的发票企业，在资金到位后没有续发需求，反而使得部分票券商的资金缺口缩小，但没有影响当前市场的主要成交利率。

一大型票券商交易员指出，主要银行及大型行库买票意愿增加，令利率略有议价空间，但也仍维持在近期的区间内，预料下周利率亦不会脱离本周太远。

与银行承作的30天自保短票利率今日成交仍以0.59%-0.60%为主，与上日相同。根据台湾集保的资料，7月16日的30天自保短票买卖断平均成交利率0.595%。

台湾央行周四公布，共发行2,259.8亿台币存单，与今日存单到期金额2,220.3亿相较，存单发行余额增加39.5亿。

周五央行存单到期金额为802.5亿台币。下周央行存单到期总额为1兆6,748.3亿台币，落点分别为周一4,240.8亿、周二1,837.7亿、周三3,483.8亿、周四4,380亿及周五2,806亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为负184亿台币，累积超额准备为负2,451亿台币、加计前期1%的超额准备为负1,471亿台币。

**RP利率维持稳势**

台湾债券市场附买回(RP)利率维持稳势。交易员表示，今日市况平平，由于券商库存不多，多以到期续做为主。

不过有交易员指出，虽然投信与寿险仍有找券需求，但感觉热络程度不如以往。似乎显示市场资金虽不缺，但也不若4、5月时宽裕。

“现在投信来找都只有几千万(台币)，以前都是两、三亿，寿险最近也比较少，以前都是两位数。”一位证券商交易员说。

不过交易员也强调，受近期债市表现偏空影响，各家债券的库存量都不多，资金调度需求有限，因此对客户端的资金水位变化感受不强。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，0.65%极稀。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。均同上日。