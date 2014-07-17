中港经贸：劳工及成本问题是影响珠三角企业营运最主要因素--调查

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
路透香港7月17日 - 香港中华厂商联合会周四发布报告称，珠三角劳工短缺问题严重，但同时对人才质素的需求上升，而劳工成本上升成为影响珠三角企业运作的主要负面因素。
该《2014年珠三角经营环境调查报告》显示，2014年出口和内销业务前景与去年基本持平，珠三角港企对营商前景的信心在稳定之余略转保守。各项数据中变化较大的是“整体缺工率”，自2013年的10%上升至2014年的13.6%；拓展网上营销及电子商贸的企业从去年的21%上升至40%。
报告分析，造成劳工短缺的主要原因是，内陆省份与沿海地区的发展差距缩窄，农民工更希望就近工作以方便照顾家庭；此外珠三角生活成本高也是主要因素。
在市场方面，与2013年相比，港商预期今年出口订单增长的比率下降，而内销订单比较平稳，预期今年内销业务亏损的比率减少。内销市场中，准备重点拓展华南市场的港商大幅减少，其重要性退居华东与华北之后；而华中、西南和东北市场各有近一成的明显增长。
厂商会自2008年以来，每年对珠三角港商的投资和经营情况进行调查统计，以了解港商的经营状况及遇到的营商挑战。（完） (发稿 罗亦菲/张亚璇; 审校 梁慧仪/张喜良)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选