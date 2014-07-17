中港经贸：劳工及成本问题是影响珠三角企业营运最主要因素--调查

路透香港7月17日 - 香港中华厂商联合会周四发布报告称，珠三角劳工短缺问题严重，但同时对人才质素的需求上升，而劳工成本上升成为影响珠三角企业运作的主要负面因素。

该《2014年珠三角经营环境调查报告》显示，2014年出口和内销业务前景与去年基本持平，珠三角港企对营商前景的信心在稳定之余略转保守。各项数据中变化较大的是“整体缺工率”，自2013年的10%上升至2014年的13.6%；拓展网上营销及电子商贸的企业从去年的21%上升至40%。

报告分析，造成劳工短缺的主要原因是，内陆省份与沿海地区的发展差距缩窄，农民工更希望就近工作以方便照顾家庭；此外珠三角生活成本高也是主要因素。

在市场方面，与2013年相比，港商预期今年出口订单增长的比率下降，而内销订单比较平稳，预期今年内销业务亏损的比率减少。内销市场中，准备重点拓展华南市场的港商大幅减少，其重要性退居华东与华北之后；而华中、西南和东北市场各有近一成的明显增长。