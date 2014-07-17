路透调查：韩元多头部位遭大幅削减，印尼卢比仓位转为偏多

路透新加坡7月17日 - 一项路透调查显示，过去两周期间，投资人大砍韩元多头部位，对印尼卢比则转为小幅偏多，为5月以来首见。

韩元多头部位 较7月初的前次调查大减，当时投资人增加韩国多头部位至2013年1月以来最高。

调查显示，投资人虽然看多韩元，但信心跌至3月以来最低。

韩元兑美元7月初触及六年高位，但过去两周已回落。本周稍早触及两个半月低点，因决策官员谈话似乎加大降息机率。

印尼卢比的仓位分布转为小幅偏多，为5月以来首见。

上周印尼卢比稳定上扬，因市场预期佐科(Joko "Jokowi" Widodo)将成为印尼下任总统。

泰铢布仓转为小幅偏多，为10月以来首见。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

7月17日 -0.39 -0.16 -0.31 -0.04 0.05 -0.35 -0.92 -0.34 -0.08

7月3 日 -0.69 -1.53 -0.47 0.64 -0.57 -0.14 -0.92 -0.69 0.28

6月19日 -0.18 -1.10 -0.18 0.45 -0.41 -0.34 -0.73 -0.24 0.15

6月5 日 0.29 -1.21 -0.06 0.51 -0.29 -1.01 -0.65 -0.69 0.73

5月22日 0.53 -1.24 -0.32 -0.60 -0.28 -1.47 -0.94 -0.88 0.54

5月8 日 0.31 -1.50 -0.74 -0.40 -0.60 -0.90 -0.65 -0.46 0.17

4月24日 0.73 -0.88 0.08 -0.33 -0.02 -0.32 -0.17 0.07 0.13

4月10日 0.69 -1.12 -0.68 -1.00 -0.34 -1.14 -0.64 0.07 0.10

3月27日 0.80 0.27 0.07 -0.72 0.55 -1.06 -0.22 0.13 0.35