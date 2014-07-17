美国各类经济指标总览--2014/7/17

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
美国商务部公布，6月房屋开工年率为89.3万户，6月建筑许可年率为96.3万户 美国劳工部公布，7月12日当周初请失业金人数为30.2万人 当前值 前次值 失业率(%) 6.1 (6月) 6.3 (5月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加28.8 (6月) 增加22.4 (5月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.4 (5月) +0.3 (4月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.3 (5月) +0.2 (4月) 实质所得(%) -0.1 (5月) -0.2 (4月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.4 (6月) -0.2 (5月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (6月) -0.1 (5月) 国内生产总值(GDP)(%) -1.0 (第一季修正值) +2.6 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季修正值) +1.6 (第四季终值) 零售销售(%) +0.2 (6月) +0.5 (5月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差443.9 (5月) 逆差470.4 (4月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.5 (第四季修正值) 工业生产(%) +0.2 (6月) +0.5 (5月修正值) 产能利用率(%) 79.1 (6月) 79.1 (5月修正值) 初请失业金人数(万人) 30.2 (7月12日当周) 30.5 (7月5日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余710 (6月) 赤字1,300 (5月) 领先指标(%) +0.5 (5月) +0.3 (4月修正值) 个人所得(%) +0.4 (5月) +0.3 (4月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月) 消费者信贷(亿美元) 增加196 (5月) 增加261.1 (4月修正值) 企业库存(%) +0.5 (5月) +0.6 (4月) 建筑支出(%) +0.1 (5月) +0.8 (4月修正值) 消费者信心 85.2 (6月) 82.2 (5月修正值) 房屋开工(万户) 89.3 (6月) 98.5 (5月修正值) 建筑许可(万户) 96.3 (6月) 100.5 (5月修正值) 成屋销售(万户) 489 (5月) 466 (4月修正值) 新屋销售(万户) 50.4 (5月) 42.5 (4月修正值) 工厂订单(%) -0.5 (5月) +0.8 (4月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -0.9 (5月修正值) +0.9 (4月) 供应管理协会非制造业指数 56.0 (6月) 56.3 (5月) 供应管理协会制造业指数 55.3 (6月) 55.4 (5月) 趸售(批发)库存(%) +0.5 (5月) +1.0 (4月修正值) 进口物价(%) +0.1 (6月) +0.3 (5月修正值) 出口物价(%) -0.4 (6月) +0.1 (5月) 单位劳工成本(%) +5.7 (第一季修正值) -0.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -3.2 (第一季修正值) +2.3 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,111.6 (第一季初值) 赤字873.2 (第四季修正值)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
* 欧元触及三周高位 * 英镑小幅回落，此前触及逾六个月高位 * 澳元重挫，受铁矿石价格下滑影响 * 外界担忧法国大选和朝鲜问题 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月19日 - 欧元周三触及三周高位，因美国收益率下降和对美国总统特朗普财政刺激承诺的疑虑导致美元走软。英国可能举行提前大选，促使英镑维持在六个月高点附近。 英镑周二创下2008年以来第二大的单日涨幅，成为市场焦点，而周三主要货币市场波动最为剧烈者则是澳元，澳元兑美元 下跌0.7%，因铁矿石价格重挫。 四天后法国总统大选即将进行首轮投票，民意支持率领先的前四名候选人间的差距甚微，分析师称欧元的涨势可能因此受到限制，欧元兑美元 日内仅小幅上涨至1.0737。 策略师多表示，欧元上涨的主要原因在于美元走弱，以及市场反应美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年不太可能三度升息的因素。 这是因为经济数据较预期疲弱，市场也质疑美国总统特朗普是否能够实