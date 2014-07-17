马来西亚期市：棕榈油期货收低，受马币走强拖累

路透吉隆坡7月17日 - 周四马来西亚棕榈油期货收低，未能守住稍早的涨幅，受马币(林吉特)走强拖累，不过棕榈油出口需求坚挺，以及供应前景吃紧限制市场跌幅。

指标10月棕榈油合约 收低0.7%，至每吨2,290马币(林吉特)，尾盘该期约价格触及逾九个月低位2,285马币。

总成交量为47,097口，高于均值的35,000口。

当地一大宗商品交易员称，“市场今早未能升穿2,320马币，因此转而下跌试探2,280马币的支撑。”

“马币走强也助长了市场的跌势。”

马币(林吉特)兑美元在周四尾盘走强0.36%至3.1765，抑制了海外投资者和炼厂对棕榈油的买兴。

不过市场人士预计印尼和马来西亚的棕榈油产量在7月会放缓，因种植园的工人会在开斋节享受假期。

马来西亚6月末棕榈油库存降至一年低位170万吨，一些交易商和分析师预计库存在7月会降至150万吨。(完)

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