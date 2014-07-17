马来西亚期市：棕榈油期货收低，受马币走强拖累

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
路透吉隆坡7月17日 - 周四马来西亚棕榈油期货收低，未能守住稍早的涨幅，受马币(林吉特)走强拖累，不过棕榈油出口需求坚挺，以及供应前景吃紧限制市场跌幅。
指标10月棕榈油合约 收低0.7%，至每吨2,290马币(林吉特)，尾盘该期约价格触及逾九个月低位2,285马币。
总成交量为47,097口，高于均值的35,000口。
当地一大宗商品交易员称，“市场今早未能升穿2,320马币，因此转而下跌试探2,280马币的支撑。”
“马币走强也助长了市场的跌势。”
马币(林吉特)兑美元在周四尾盘走强0.36%至3.1765，抑制了海外投资者和炼厂对棕榈油的买兴。
不过市场人士预计印尼和马来西亚的棕榈油产量在7月会放缓，因种植园的工人会在开斋节享受假期。
马来西亚6月末棕榈油库存降至一年低位170万吨，一些交易商和分析师预计库存在7月会降至150万吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 田建华; 审校 王洋)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选