版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 17日 星期四 19:27 BJT

美股业绩：摩根士丹利第二季EPS为0.94美元，胜出预期

路透7月17日 - 摩根士丹利周四公布：

* 2014年第二季持续经营EPS为0.94美元

* 第二季净营收为86.1亿美元，上年同期为85亿美元

* 截至第二季末一级资本充足率约为15.2%，第一季末为15.6%

* 第二季普通股权平均回报率为11.5%

* 汤森路透I/B/E/S调查预估摩根士丹利第二季营收为81.9亿美元

* 汤森路透I/B/E/S调查预估摩根士丹利第二季EPS为0.55美元(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐