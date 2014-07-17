东南亚股市：印尼股市结束两连涨，但外资继续流入

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
路透曼谷7月17日 - 印尼股市周四结束两日的涨势，因当地投资者带头卖出之前上涨的个股，诸如Semen Indonesia 和Bank Tabungan Negara,但自上周大选后稳定的资金流入反映出整体上积极的人气。
迄今为止的计票暗示雅加达首都特区省长佐科在总统大选中领先，官方结果将在7月22日公布。
印尼股市指标股指 下跌0.8%，逆转周三的升势，周三曾升至逾13个月高位。
汤森路透数据显示，外资周四连续第六日买超，买超额为5,302亿卢比(4,540万美元)，六日累计买超9.18万亿卢比(7.86亿美元)。
印尼大选前的6月和7月初，外资的流入一度下降。
泰国股市 触及逾13个月高位，因外资连续第七日流入。Kasikornbank 和盘谷银行 在公布业绩前，股价依旧未见变动。
收市后，Kasikornbank公布4-6月净利为117亿泰铢，接近预期。而盘谷银行第二季净利为90.3亿泰铢，稍低于预期。
其它东南亚股市变动都不大。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 440.90 0.06 +0.01 +13.53 388.37
新加坡 3306.89 2.46 +0.07 +4.40 3167.43
马来西亚 1883.14 -3.57 -0.19 +0.87 1866.96
泰国 1535.66 5.24 +0.34 +18.25 1298.71
印尼 5071.20 -42.73 -0.84 +18.65 4274.18
菲律宾 6867.36 33.32 +0.49 +16.60 5889.83
越南 590.37 0.69 +0.12 +16.99 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
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韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 田建华)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选