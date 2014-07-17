东南亚股市：印尼股市结束两连涨，但外资继续流入

路透曼谷7月17日 - 印尼股市周四结束两日的涨势，因当地投资者带头卖出之前上涨的个股，诸如Semen Indonesia 和Bank Tabungan Negara,但自上周大选后稳定的资金流入反映出整体上积极的人气。

迄今为止的计票暗示雅加达首都特区省长佐科在总统大选中领先，官方结果将在7月22日公布。

印尼股市指标股指 下跌0.8%，逆转周三的升势，周三曾升至逾13个月高位。

汤森路透数据显示，外资周四连续第六日买超，买超额为5,302亿卢比(4,540万美元)，六日累计买超9.18万亿卢比(7.86亿美元)。

印尼大选前的6月和7月初，外资的流入一度下降。

泰国股市 触及逾13个月高位，因外资连续第七日流入。Kasikornbank 和盘谷银行 在公布业绩前，股价依旧未见变动。

收市后，Kasikornbank公布4-6月净利为117亿泰铢，接近预期。而盘谷银行第二季净利为90.3亿泰铢，稍低于预期。

其它东南亚股市变动都不大。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 440.90 0.06 +0.01 +13.53 388.37

新加坡 3306.89 2.46 +0.07 +4.40 3167.43

马来西亚 1883.14 -3.57 -0.19 +0.87 1866.96

泰国 1535.66 5.24 +0.34 +18.25 1298.71

印尼 5071.20 -42.73 -0.84 +18.65 4274.18

菲律宾 6867.36 33.32 +0.49 +16.60 5889.83

越南 590.37 0.69 +0.12 +16.99 504.63

(完)

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