国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第二日下挫，至逾一周低位

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
路透新加坡7月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第二日下挫，跌至约一周半低位每吨156.58美元，因在近期快速上涨后市场出现技术性回调。
新加坡一交易商称，“市场此前走势过热，石脑油裂解价差也走强，”
路透数据显示，石脑油裂解价差7月15日触及每吨190.58美元。
7月15日布兰特原油价格较7月1日下跌5.6%，至每桶106.39美元，这两日的石脑油价格较为每吨988.50美元，导致裂解价差大涨，令部分交易商倍感意外。
新加坡现货市场达成五笔交易，其中两笔为石脑油，三笔为汽油。
Totsa向伊藤忠商事售出9月下半月交货的石脑油，每吨为957.50美元。(完)
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(编译 于春红; 审校 田建华)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选