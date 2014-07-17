国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第二日下挫，至逾一周低位

路透新加坡7月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第二日下挫，跌至约一周半低位每吨156.58美元，因在近期快速上涨后市场出现技术性回调。

新加坡一交易商称，“市场此前走势过热，石脑油裂解价差也走强，”

路透数据显示，石脑油裂解价差7月15日触及每吨190.58美元。

7月15日布兰特原油价格较7月1日下跌5.6%，至每桶106.39美元，这两日的石脑油价格较为每吨988.50美元，导致裂解价差大涨，令部分交易商倍感意外。

新加坡现货市场达成五笔交易，其中两笔为石脑油，三笔为汽油。

Totsa向伊藤忠商事售出9月下半月交货的石脑油，每吨为957.50美元。(完)

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