版本:
中国
债券 | 2014年 7月 17日 星期四 20:01 BJT

更新版1-美股业绩：摩根士丹利第二季获利增逾一倍，投行等业务抢眼

未计会计调整在内，第二季净营收增长1%，至86.1亿美元。

第二季固定收益、外汇及大宗商品交易营收下降17%，至10亿美元，因市场波澜不兴抑制了交投。

摩根士丹利第二季因股市走强而受益；该行在企业并购方面的金融顾问服务在全球排名第二。摩根士丹利第二季顾问营收增长26%，至4.18亿美元。

股票承销费用增加50%，至4.89亿美元，债券承销费用增长26%，至5.25亿美元。

该行快速增长的财富管理业务营收上涨5%，至37.2亿美元。

在周四美股盘前交易中，摩根士丹利股价大涨2.6%，至33.33美元。(完)

(编译 王洋/于春红; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐