国际油市：亚洲航煤现货价差升至10周高位，因新加坡现货市场需求强劲

路透香港7月17日 - 周四亚洲航煤现货价差升至10周高位，因新加坡现货市场需求强劲。

周四航煤现货价差为负0.04美元，创5月6日以来最高，当时报正0.10美元。

新加坡一交易员称，“我认为航煤现货价差会在平价水准附近波动一段时间，但基本面而言依然疲软。”

500 ppm柴油现货价差也缩窄至每桶负0.17美元，创6月10日以来最高，当时为负0.12美元。

另一交易员称，亚洲供应仍高琦，尽管非洲和大洋洲需求稳健。

新加坡现货市场达成一笔柴油交易和一笔航煤交易。

兴隆从嘉能可买入15万桶500 ppm的柴油，8月10-14日装运，价格为每桶较新加坡报价贴水0.20美元。

壳牌向托克(Trafigura)售出10万桶航煤，8月4-8日装运，价格为每桶较新加坡报价贴水0.05美元。(完)

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