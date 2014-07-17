国际油市：亚洲航煤现货价差升至10周高位，因新加坡现货市场需求强劲

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
路透香港7月17日 - 周四亚洲航煤现货价差升至10周高位，因新加坡现货市场需求强劲。
周四航煤现货价差为负0.04美元，创5月6日以来最高，当时报正0.10美元。
新加坡一交易员称，“我认为航煤现货价差会在平价水准附近波动一段时间，但基本面而言依然疲软。”
500 ppm柴油现货价差也缩窄至每桶负0.17美元，创6月10日以来最高，当时为负0.12美元。
另一交易员称，亚洲供应仍高琦，尽管非洲和大洋洲需求稳健。
新加坡现货市场达成一笔柴油交易和一笔航煤交易。
兴隆从嘉能可买入15万桶500 ppm的柴油，8月10-14日装运，价格为每桶较新加坡报价贴水0.20美元。
壳牌向托克(Trafigura)售出10万桶航煤，8月4-8日装运，价格为每桶较新加坡报价贴水0.05美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 田建华; 审校 王洋)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选