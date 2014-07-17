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债券 | 2014年 7月 17日 星期四 20:11 BJT

美国热股：摩根士丹利第二季获利增逾一倍，盘前股价上涨

路透7月17日 - 摩根士丹利 第二季经调整的获利增长逾一倍，因投资银行和财富管理业务强劲的表现盖过了债券交易营收的下滑。

截至6月30日的三个月，摩根士丹利归属于普通股股东的净利增至18.6亿美元，合每股0.94美元，上年同期则分别为8.03亿美元和0.41美元。

在周四美股盘前交易中，摩根士丹利上涨1.5%，至33.00美元。(完)
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