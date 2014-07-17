表格：美国7月10日止当周农作物出口销售报告--USDA

欧元债市：德国长期公债收益率接近年内最低水准，受政治因素影响
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
路透华盛顿7月17日 - 美国农业部(USDA)周四公布7月10日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 320.7 0.0 320.7 369.9 0.0 8,487.6 11,634.3
大麦 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 24.3 60.2
玉米 573.7 494.9 1,068.6 746.7 497.6 48,149.6 18,712.7
高粱 292.9 109.5 402.4 353.0 109.5 4,735.4 1,525.0
大豆 37.6 561.0 598.6 136.0 577.9 45,609.9 36,882.9
豆粕 83.7 89.6 173.3 85.6 89.6 9,946.0 9,524.8
豆油 8.4 0.0 8.4 8.4 0.0 779.5 897.0
皮马棉 0.4 0.1 0.5 0.4 0.1 679.8 864.2
陆地棉 20.9 342.8 363.7 23.8 345.4 10,123.6 12,692.6
稻米 45.9 0.2 46.1 48.6 0.2 3,157.1 3,593.3(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠