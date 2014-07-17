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市场报道 | 2014年 7月 17日 星期四 20:53 BJT

美国热股：eBay第二季GAAP每股收益为0.53美元，股价盘前微涨

路透7月17日 - eBay称，第二季GAAP每股收益为0.53美元，非GAAP每股收益为0.69美元。第二季营收为44亿美元。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预计eBay第二季每股盈利为0.68美元，营收为43.8亿美元。

今日盘前该公司股价上涨0.30%，报50.7美元。(完)
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