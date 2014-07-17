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货币新闻 | 2014年 7月 17日 星期四 20:55 BJT

美国热股：知情人士称微软计划宣布裁员逾6,000人

路透7月17日 - 据知情人士，微软预计将在周四早些时候宣布逾6,000人的裁员计划，其正在精简此前收购的诺基亚手机业务，并将自身重塑为云计算和移动软件公司。

微软股价周三收报44.08美元。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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