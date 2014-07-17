美国热股：百胜集团印度市场及必胜客品牌表现欠佳，早盘股价大跌

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
路透7月17日 - 百胜集团(Yum Brands) 周三表示，旗下肯德基在其最大市场--中国的业绩有所回升，但周三盘后股价仍下跌超过2%，因印度市场、塔可钟(Taco Bell)、必胜客(Pizza Hut)等事业表现令人失望。
摩根大通分析师将百胜集团目标价从80美元上调至81。
在周四美股盘前交易中，百胜集团大跌2.43%。(完)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选