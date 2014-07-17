版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 20:55 BJT

美国热股：百胜集团印度市场及必胜客品牌表现欠佳，早盘股价大跌

路透7月17日 - 百胜集团(Yum Brands) 周三表示，旗下肯德基在其最大市场--中国的业绩有所回升，但周三盘后股价仍下跌超过2%，因印度市场、塔可钟(Taco Bell)、必胜客(Pizza Hut)等事业表现令人失望。

摩根大通分析师将百胜集团目标价从80美元上调至81。

在周四美股盘前交易中，百胜集团大跌2.43%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐