美国热股：百胜集团印度市场及必胜客品牌表现欠佳，早盘股价大跌

路透7月17日 - 百胜集团(Yum Brands) 周三表示，旗下肯德基在其最大市场--中国的业绩有所回升，但周三盘后股价仍下跌超过2%，因印度市场、塔可钟(Taco Bell)、必胜客(Pizza Hut)等事业表现令人失望。