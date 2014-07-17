国际油市：亚洲燃料油裂解价差下滑，因供给充足但需求低迷

路透新加坡7月17日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周四稍稍下跌不到1%，至每桶贴水12美元，因供给充足的同时需求低迷。

官方数据显示，7月16日止当周新加坡陆上燃料油库存跳升9%或184.3万桶至两周高位2,274.4万桶。

BP于7月14日买入总计26万吨180-cst燃料油，成为约五个月来新加坡现货市场上一个交易日的最高单一交易量。

不过此后交易的数量便减少，周四现货市场上只有一笔2万吨的交易达成。

交易员表示，尽管8月自欧洲和美国到岸亚洲的燃料油减少，但预计不会很快扭转偏空的市场人气，因整体需求低迷。

预计下个月有270万吨左右的燃料油从西方运至亚洲，比7月低10%，创下2月来最低月度量。

佳能可向KIB Energy出售2万吨船期为8月7-11日的燃料油，价格为FOB价每吨较新加坡报价贴水2.50美元。(完)

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