国际油市：亚洲燃料油裂解价差下滑，因供给充足但需求低迷

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
路透新加坡7月17日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周四稍稍下跌不到1%，至每桶贴水12美元，因供给充足的同时需求低迷。
官方数据显示，7月16日止当周新加坡陆上燃料油库存跳升9%或184.3万桶至两周高位2,274.4万桶。
BP于7月14日买入总计26万吨180-cst燃料油，成为约五个月来新加坡现货市场上一个交易日的最高单一交易量。
不过此后交易的数量便减少，周四现货市场上只有一笔2万吨的交易达成。
交易员表示，尽管8月自欧洲和美国到岸亚洲的燃料油减少，但预计不会很快扭转偏空的市场人气，因整体需求低迷。
预计下个月有270万吨左右的燃料油从西方运至亚洲，比7月低10%，创下2月来最低月度量。
佳能可向KIB Energy出售2万吨船期为8月7-11日的燃料油，价格为FOB价每吨较新加坡报价贴水2.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 于春红)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选