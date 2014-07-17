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货币新闻 | 2014年 7月 17日 星期四 21:16 BJT

美国个股：微软宣布最多裁员18,000人，精简诺基亚业务

路透西雅图7月17日 - 微软周四宣布，将最多裁员18,000人，相对于员工总数的约14%，因其精简收购的诺基亚业务和其它业务。

微软表示，未来四个季度将发生11-16亿美元的税前裁员支出。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
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