美国股市：开低，因美国和欧盟对俄罗斯进行最新制裁

日本个股：丰田将于10月开始在中国测试氢燃料电池车
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。
路透纽约7月17日 - 美国股市周四开低，此前美国和欧盟对俄罗斯进行最新制裁，而且美国公布的房屋数据逊于预期。
道琼工业指数 跌26.36点，或0.15%，至17,111.84点，标准普尔500指数 下滑4.83点，或0.24%，至1,976.74点，Nasdaq指数 下挫15.21点，或0.34%，至4,410.76。(完)
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。
“阳光越是强烈的地方，阴影就越是深邃”。2017年4月18日，IMF公布了最新《世界经济展望》报告，这份报告的标题是“Gaining Momentum？”。基于过去半年全球经济意外强劲的复苏表现，IMF将全球经济增长率预期较半年前上调0.1个百分点至3.5%；然而，面对周期躁动，IMF在上调增长预估路径之余，依旧保持了高度审慎，不忘在“动能增强”后打上了一个问号。
路透香港4月19日 - 中国软件和信息服务提供商--中软国际周三称，向腾讯创办人之一的陈一丹旗下公司发行9亿港元可换股票据，藉此建立长期战略合作关系。