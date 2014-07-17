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市场报道 | 2014年 7月 17日 星期四 21:38 BJT

美国股市：开低，因美国和欧盟对俄罗斯进行最新制裁

路透纽约7月17日 - 美国股市周四开低，此前美国和欧盟对俄罗斯进行最新制裁，而且美国公布的房屋数据逊于预期。

道琼工业指数 跌26.36点，或0.15%，至17,111.84点，标准普尔500指数 下滑4.83点，或0.24%，至1,976.74点，Nasdaq指数 下挫15.21点，或0.34%，至4,410.76。(完)
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